MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Prognose des Softwareanbieters für 2020 liege deutlich unter seinen - noch von Corona unbelasteten - eigenen Erwartungen und denen des Marktes, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte kündigte daher eine deutliche Reduzierung seiner Annahmen an. Offen bleibe nun allerdings die Frage, wie lange sich diese Situation hinziehe, ob sich die Lage noch verschlechtern könne und wie schnell und stark eine Erholung vonstatten gehe./tav/ag



ISIN: DE0006452907

