Brent Crude Oil-Discount-Puts mit hohen Seitwärtschancen

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter "dailyOil" besteht beim Ölpreis nun die Chance auf eine Erholung. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag noch deutlich abwärts und markierte ein neues Tief. Aktuell gelingt eine klare Erholung.

Ausblick: Es kommt bei Brent zu einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen, was eine weitere Erholung nach sich ziehen dürfte. Spielraum bietet sich bis in den Bereich der 28,63 USD. Davon ausgehend ist die Möglichkeit eines weiteren Rücksetzers kurzfristig gegeben. Rutscht Brent auch unter die 24,51 USD zurück, könnte die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden."

Für Anleger, die zwar eine weitere Erholung des Preises von Brent Crude Oil (ISIN: XC0009677409) in nächster Zeit nicht ausschließen, die aber davon ausgehen, dass die Erholung begrenzt sein wird, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein.

Discount-Put mit Basispreis bei 35 USD

Der BNP-Discount-Put auf Brent Crude Oil mit Basispreis bei 35 USD, Floor bei 32 USD, BV 1, Bewertungstag 26.5.20, ISIN: DE000PX9WF37, wurde beim aktuellen Ölpreis 27,07 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,099 USD mit 1,65 - 1,70 Euro gehandelt.

Wenn der Brent Crude Oil Futures Kontrakt (ICE) mit Laufzeit Juli 2020 am 26.5.20 auf oder unterhalb des Floors von 32 USD notiert, dann wird der Schein mit 3 USD (Differenz zwischen dem Basispreis und dem Floor), was beim aktuellen Euro/USD-Kurs einem Eurogegenwert von 2,73 Euro entsprechen wird, zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein in zwei Monaten die Chance auf einen Ertrag von 60,59 Prozent. Bei einem Ölpreis oberhalb von 35 USD wird der Schein wertlos verfallen.

Discount-Put mit Basispreis bei 38 USD

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Erholung des Ölpreises etwas kräftiger ausfallen wird, könnte der BNP-Discount-Put auf Brent Crude Oil mit Basispreis bei 38 USD, Floor bei 35 USD, BV 1, Bewertungstag 26.5.20, ISIN: DE000PX9WF45, interessant sein, der beim vorliegenden Ölpreis mit 1,98 - 2,03 Euro gehandelt wurde. Notiert der Futures-Kontrakt am Bewertungstag auf oder unterhalb von 35 USD, dann wird auch dieser Schein 3 USD (=2,73 Euro) zurückbezahlt und somit für einen Ertrag von 34 Prozent sorgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent Crude Oil oder von Hebelprodukten auf Brent Crude Oil dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de