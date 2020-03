FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Automobilsektor haben am Dienstag in einem starken Marktumfeld besonders gut abgeschnitten. Der europaweite Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts gehörte mit einem Gewinn von mehr als 3,5 Prozent zu den attraktivsten Sektoren. Seit Beginn des Corona-Crashs war der Index um bis zu 46 Prozent eingebrochen. Seit seinem Achtjahrestief Mitte März hatte das Branchenbarometer allerdings wieder rund ein Viertel zugelegt.



Am Dienstag waren die Aktien von Daimler mit einem Plus von 3,9 Prozent einer der besten Werte im Dax . Die Papiere von BMW gewannen 3,0 Prozent und jene von Volkswagen 2,0 Prozent. Die Titel des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental verteuerten sich um 3,1 Prozent. Infineon-Aktien rückten um 3,0 Prozent vor. Der Halbleiterkonzern ist mit seinen Produkten sehr stark auf die Autoindustrie ausgerichtet./edh/jha/