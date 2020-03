Wien (www.anleihencheck.de) - Heute Morgen ist der chinesische PMI vom NBS veröffentlicht worden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach dem massiven Rückschlag im Februar sei ein Anstieg für den Monat März erwartet worden. Das Umfrageergebnis von 52 Punkten sei dann aber doch überraschend gekommen. Bei der Interpretation sei Vorsicht geboten. Die Daten würden diesmal lediglich aussagen, dass es eine wirtschaftliche Verbesserung gegeben habe. In der Eurozone sei gestern die Veröffentlichung des Wirtschaftsvertrauens (ESI) im Blickpunkt gestanden. Dieses habe aufgrund eines Einbruchs beim Verbrauchervertrauen und bei der Unternehmensstimmung der meisten Wirtschaftssektoren den stärksten monatlichen Rückgang seit 1985 verbucht - auf 94,5 Zähler. Branchenseitig besonders stark gewesen sei der Stimmungseinbruch bei den Dienstleistungen und im Einzelhandel, länderweise In Italien (-17,6) und Deutschland (-9,8). Dabei sei anzumerken, dass die Umfrageantworten in den meisten Länder noch vor den strengen Coronavirus-Eindämmungsmaßnahmen erhoben worden seien. ...

