31.03.2020 - Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hilft dem stationären Handel und legt damit gleichzeitig die Basis für langfristige Geschäftsbeziehungen. Stationäre Händler, die bisher eher ablehnend oder zögerlich Online-Lösungen und bargeldlosen Zahlungslösungen gegenüber standen, leiden in der derzeitigen Krise besonders. Jetzt gibt es eine Initiative u.a. von Wirecard, die eine Lösung in der Not bietet. Und es fällt nicht schwer zu sagen, bei welchem Paymentdienstleister diejenigen bleiben werden nach der Krise, wenn man jetzt zum ersten Mal Lösungen anwendet und diese von Wirecard kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...