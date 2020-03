(neu: Kurstendenz im 1. Absatz und Analystenkommentar im 2. Absatz)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Kurssprung nach oben von fast neun Prozent im frühen Handel haben Varta -Aktien am Dienstag wieder ins Minus gedreht. Zuletzt verloren sie 2,3 Prozent auf 68 Euro. In einem sehr freundlichen Börsenumfeld hielten Varta die rote Laterne im MDax . Das Tageshoch von 75,60 Euro kurz nach Handelsbeginn war der höchste Stand seit Anfang des Monats.



Analyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research sprach mit Blick auf die Zahlen und den Ausblick zunächst von "keinen größeren Überraschungen". Allerdings könne sich die Corona-Krise doch noch auf die Geschäfte des Batterieherstellers auswirken. So seien die Märkte Europa und USA zumindest teilweise stillgelegt. Der Konsum nicht lebensnotwendiger Güter gehe zurück. Das dürfte sich vor allem in der Nachfrage nach hochwertigen kabellosen Kopfhörern niederschlagen, für die Varta die Stromzellen liefert./bek/jha/



