Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 31.03.2020 / 11:08 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Joachim Loh, Haiger/Deutschland, hat der Leifheit AG mit Schreiben vom 30. März 2020, eingegangen am 30. März 2020, folgende Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG übermittelt: 'Am 16.3.2020 habe ich Aktien an der Leifheit AG erworben, mit denen sich meine Beteiligung auf insgesamt 10,31 % erhöht hat. Die damit einher gehende Schwellenüberschreitung habe ich gegenüber der Bafin und Ihnen angezeigt. Entsprechend § 43 WpHG erlaube ich mir, Ihnen folgendes mitzuteilen: * Mit meiner Beteiligung strebe ich ein langfristiges strategisches Engagement an. * Ich beabsichtige innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. * Ich strebe keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Gesellschaft an. * Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, wird von mir nicht angestrebt. * Die Beteiligung an der Gesellschaft habe ich aus Eigenmitteln finanziert.' Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com Tel. +49 2604 977 218 31.03.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Internet: www.leifheit-group.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1011459 31.03.2020 °