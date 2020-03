FRANKFURT (Dow Jones)--Compugroup Medical kann sein Produkt für eine Videosprechstunde in Zeiten von Kontaktsperren beim medizinischen Personal unterbringen. Wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen bereits am Vortag mitteilte, hat es 45.000 Registrierungen für die "Clickdoc"-Videosprechstunde erzielt. Das Produkt wird Ärzten seit Anfang März kostenlos angeboten. Die Aktie legt am Dienstagvormittag um 8,6 Prozent zu.

In der Zwischenzeit gebe es das Angebot zusätzlich für Krankenhäuser und Apotheken sowie in weiteren Ländern, unter anderem in Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und den USA, teilte das Unternehmen weiter mit.

"Unsere Clickdoc-Lösung für die Videosprechstunde ist nur eine - sehr effektive - erste Möglichkeit aus einer Reihe von digitalen Helfern, um ganz pragmatisch und sofort die vielen Ärzte, Apotheken, Pflegekräfte und andere im Gesundheitswesen aktive Menschen bei ihrem heldenhaften Einsatz zu unterstützen", sagte Compugroup-CEO Frank Gotthardt.

