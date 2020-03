FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen hat für einen Schnelltest zum Nachweis des Coronavirus Sars-Cov-2 eine Notfallzulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Das QIAstat-Dx-SARS-CoV-2-Atemwegspanel ist nach einer Mitteilung des Diagnostik-Spezialisten aus Hildung auf Basis einer einzigen Probe in der Lage, das neuartige Coronavirus innerhalb von etwa einer Stunde von 21 anderen Erregern schwerwiegender Atemwegsinfektionen zu unterscheiden.

Der Multiplex-Nukleidsäuretest könne jetzt in den USA in klinischen Labors zum Einsatz kommen. Qiagen hat die Produktion von Testkomponenten und Kartuschen nach Darstellung von CEO Thierry Bernard bereits auf einen 24-Stunden-Betrieb hochgefahren. In den Vereinigten Staaten fehlen in großem Umfang Testkapazitäten. Das Virus konnte sich deshalb über einen längeren Zeitpunkt unbemerkt ausbreiten.

