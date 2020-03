Die PNE AG hat das Jahr 2019 operativ erfolgreich abgeschlossen: Mit 450,8 Megawatt (MW) an verkauften, in Betrieb genommenen oder in Bau befindlichen Projekten wurde das Vorjahresniveau (235,7 MW) deutlich übertroffen. Der Windkraftprojektierer hat dabei Investitionen von rund 631 bis 811 Mio. EUR (VJ: 330 bis 424 Mio. EUR) initiiert. 2019 fuhr PNE ein Konzern-EBITDA von rund 31,6 Mio. EUR und ein ...

