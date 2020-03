Homes & Holiday AG setzt aufgrund der Corona-Pandemie die Prognose 2020 ausDGAP-Ad-hoc: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Homes & Holiday AG setzt aufgrund der Corona-Pandemie die Prognose 2020 aus31.03.2020 / 11:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Homes & Holiday AG setzt aufgrund der Corona-Pandemie die Prognose 2020 ausMünchen/Palma de Mallorca, 31. März 2020. Die Corona-Pandemie hat massiven Einfluss auf das gesamte öffentliche Leben in Europa und insbesondere auf den Reise- und Tourismusmarkt der Balearen. Wie lange dies bestehen bleibt, ist derzeit noch nicht absehbar. Daher erwartet der Vorstand der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), dass das Erreichen des Break-even im laufenden Jahr nicht wie bisher geplant möglich sein wird und setzt die Prognose aus.Aufgrund eines im Jahr 2019 konsequent umgesetzten Sparprogramms sah sich die Homes & Holiday bisher auf einem guten Weg, den Break-even im laufenden Jahr zu erreichen. Als einer der führenden Immobilienmakler und Ferienvermieter auf den Balearen, ist die Gruppe jedoch massiv von den Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Pandemie betroffen. Der Shutdown in Spanien hat auch auf den Balearen das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht, der Flughafen von Palma hat den Betrieb nahezu eingestellt, die Einreise ist nur noch Residenten vorbehalten. Notariate nehmen nur noch in Ausnahmefällen Verbriefungen vor und es sind aufgrund der Ausgangssperre keine Besichtigungen möglich.Homes & Holiday hat auf die aktuelle Situation reagiert, die Standorte bis auf weiteres geschlossen und Kurzarbeit eingeführt. Außerdem verzichten Vorstand und Aufsichtsrat bis auf weiteres auf 50% ihrer Bezüge. Darüber hinaus prüft der Vorstand sämtliche Maßnahmen, um die Kostenstrukturen so weit wie möglich zu reduzieren und die Liquidität zu sichern.Aufgrund der derzeitigen Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkung auf das öffentliche Leben sowie die Geschäftsentwicklung der Homes & Holiday ist es aus Sicht des Vorstands nicht möglich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine hinreichend belastbare, konkrete neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.Kontakt Homes & Holiday AG // Theresienstraße 21 // 80333 München // https://www.homes-holiday.comPresse & Bildanfragen Ulrike Eschenbecher // Tel. +49 171 753 26 10 // Tel. +49 89 2880 70 59// ulrike.eschenbecher@homes-holiday.comInvestor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.comÜber die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf die Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien.31.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Theresienstraße 21 80333 München Deutschland Telefon: +49 89 24 24 22 05 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de ISIN: DE000A2GS5M9 WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1011473Ende der Mitteilung DGAP News-Service1011473 31.03.2020 CET/CEST