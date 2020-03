NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für WPP nach dem kassiertem Ausblick und der Absage an Dividenvorschlag und Aktienrückkauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Der Schritt sei angesichts der Corona-Krise keine Überraschung mehr, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr habe der Zwischenbericht sogar gezeigt, dass der Konzern mit seinem Umbauprogramm gut vorankomme, bei den Kosten flexibel sei und über eine starke Bilanz und Liquidität verfüge./tav/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B8KF9B49

