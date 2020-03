Liebe Leser, ja, zugegeben, manchmal ist es im Home-Office ein bisschen langweilig grade. Zumal dann, wenn einem im Park die Finger abfrieren beim Tippen am Laptop. Aber bald ist ja Frühsommer, so hört man. Wie dem auch sei, heute früh gibt es gleich zum Börsenstart einen Dreierpack an Bonuspapieren für Euch, dass der Hut wegfliegt. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...