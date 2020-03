BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer fordern von der EU-Kommission, die grenzüberschreitende Freizügigkeit der Arbeitskräfte während der Corona-Pandemie auch in der Praxis zu erleichtern.

Holger Kunze, Leiter des Europa-Büro des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), begrüßte, dass die Kommission die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union dazu aufforderte, entsandte Arbeitskräfte mit bestimmten Funktionen beim Grenzübertritt bevorzugt zu behandeln. Allerdings könne die Kommission auch selbst etwas tun, um das zu erleichtern.

"Gerade in Zeiten von geschlossenen Grenzen in Europa ist es wichtig, dass die EU-Kommission alles unternimmt, um den Binnenmarkt zu schützen", so Kunze. Daher sei es eine gute Nachricht, dass die Kommission auch Berufe des Ingenieurwesens sowie ingenieurtechnische und vergleichbare Fachkräfte dazu zähle, denn damit könnten auch das Warten und Reparieren von Maschinen in anderen EU-Mitgliedsländern möglich sein.

"Jetzt muss die Kommission dafür sorgen, dass die Abwicklung in der Praxis erleichtert wird und möglichst schnell Standardformulare zur Verfügung stellen, die entsandte Arbeitnehmer bei Reisen in andere EU-Mitgliedstaaten verwenden können und die von den EU-Mitgliedstaaten anerkannt werden", so Kunze.

