Argonaut Gold Inc. und Alio Gold Inc. gaben gestern bekannt, dass sie eine definitive Vereinbarung geschlossen haben, in deren Rahmen sich die beiden Unternehmen zusammenschließen werden. Dabei wird Argonaut alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Alio erwerben.



Im Rahmen der Transaktion werden für jede Alio-Aktie 0,67 Argonaut-Aktien ausgegeben. Nach Ende der Transaktion werden Argonaut-Aktionäre und Alio-Aktionäre jeweils 76% und 24% des fusionierten Unternehmens halten.



Diese Transaktion soll im zweiten Quartal 2020 beendet werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

