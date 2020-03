Kayrros kündigt neue Technologie zur Erkennung von Methanemissionen im weltweiten Maßstab und wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels an

Kayrros SAS, eine führende weltweite Beobachtungsplattform für Anlagen, gibt heute die neuesten Erkenntnisse aus ihrer Technologie zur Verfolgung, Quantifizierung und Zuordnung weltweiter Methanemissionen bekannt. Kayrros zieht dazu die Daten des Satelliten Sentinel-5 Precursor aus dem Copernicus-Programm der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) heran und hat ein Nachweis- und Quantifizierungsmodell zur Rückverfolgung von Emissionen bis zu ihrer Quelle entwickelt. Im Folgenden sind die einmaligen und umfassenden Ergebnisse aufgeführt:

Sample of abnormal methane concentrations (40 ppb above background) detected by Kayrros analysis over 2019. The size and colour of the circles indicate the size and intensity of the plume detected. The redder the colour, the higher the concentration of the methane plume. Source: Kayrros analysis, contains modified Copernicus data [2019]. (Graphic: Business Wire)