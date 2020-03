marktEINBLICKE um 12: Börsen vor der Trendwende? - VARTA unter Druck

Die Aktienmärkte können am Dienstagmittag deutlich zulegen. Der DAX verzeichnet zwischenzeitlich ein Plus von über 2 Prozent und überwindet die psychologisch wichtige 10.000er-Marke. Charttechnisch hat sich die Lage für den DAX damit vorerst etwas entspannt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +2,3% 10.042 MDAX +2,5% 21.171 TecDAX +2,4% 2.633 SDAX +2,5% 9.266 Euro Stoxx 50 +1,8% 2.815

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Im Fokus steht am Dienstagmittag auch die Aktie von VARTA (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55). Der Batteriekonzern dürfte nicht ganz von der Corona-Krise verschont bleiben. Allerdings bieten sich dem Spezialisten für Mikrobatterien dank wichtiger Trends selbst in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten viele Chancen. An der Börse setzt die im MDAX und im TecDAX notierte Aktie am Dienstagmittag deutlich zurück.

