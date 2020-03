Schadendurchschnitt auf Rekordniveau trübt Einbruchbilanz ein

Die deutschen Versicherer zählten 2019 95.000 Wohnungseinbrüche, 10.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die erfreuliche Bilanz wird jedoch vom höheren Schadendurchschnitt getrübt. Er kletterte auf ein Rekordniveau. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit.

Die Zahl der versicherten Wohnungseinbrüche ist 2019 laut GDV-Angaben das vierte Jahr in Folge gesunken. Die deutschen Versicherer zählten bundesweit 95.000 Einbrüche, rund 10.000 weniger als im Jahr zuvor. "Es hat sich erneut gezeigt, dass es sich für Hausbesitzer lohnt, in bessere Sicherheitstechnik zu investieren, um so Hab und Gut gegen Einbrecher zu schützen", sagt Bernhard Gause, Mitglied der GDV-Geschäftsführung.

