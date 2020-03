Paris (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2020 wird in die Annalen der Börse eingehen - das ist jetzt schon sicher, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Échiquier. Der Absturz der Aktienkurse in der ersten März-Hälfte habe eine nie da gewesene Geschwindigkeit gehabt. Die US-Märkte hätten ihre schlimmste Woche seit dem Jahr der Finanzkrise 2008 verzeichnet, und die Märkte in Europa hätten nahezu die Hälfte der Gewinne des vergangenen Jahrzehnts eingebüßt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...