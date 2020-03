HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Varta nach endgültigen Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Kennziffern und Ausblick seien keine größere Überraschung gewesen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst n einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könne sich die Corona-Krise mit etwas Verzögerung doch noch auf die Geschäfte des Batterieherstellers auswirken. Der Experte geht davon aus, dass die Nachfrage für das zweite Halbjahr am unteren Ende der Varta-Prognosen liegen dürfte. Die Ziele für 2020 ohne die möglichen Corona-Auswirkungen lägen unter den Markterwartungen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0TGJ55

