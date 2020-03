HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Das Softwareunternehmen habe wegen der Corona-Krise seinen Ausblick für 2020 kassiert, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne sich womöglich der Prozess um die Übernahme durch Schneider Electric länger hinziehen oder sogar in Gefahr geraten./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2XN6

RIB SOFTWARE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de