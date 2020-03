Köln (ots) - Wer wird der neue Superstar? Die vier besten Sänger*innen kämpfen im großen Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag, den 4. April, 20.15 Uhr, um den Titel "Superstar 2020", 100.000 Euro und einen Vertrag mit Universal Music. Chiara D'Amico (18) Schülerin aus Frankfurt, Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln, Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden und Ramon Roselly, (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz, singen in der Liveshow jeweils 3 Songs: Ihr Staffelhighlight, einen neuen Song und den von Dieter Bohlen komponierten Finalsong "Eine Nacht" - entweder in einer Schlager- oder einer Popversion. Die Finaltitel der Kandidaten stehen bereits ab Freitag auf allen Musikplattformen zum Download bereit.Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Florian Silbereisen werden im Finale wie gewohnt ihr Urteil abgeben, doch sie haben diesmal keinerlei Stimmrecht. Im Finale wählen wieder nur die Zuschauer per Telefon-, SMS- und Online-Voting (winario.de), den neuen Superstar. Die Leitungen sind ab Samstag, den 4. April, 20.15 Uhr offen.Zunächst performen die vier Finalisten*innen einen neu einstudierten Song. Im Anschluss wird es dann zum ersten Mal ernst, denn Der-/Diejenige mit der geringsten Zuschauerresonanz muss nun bereits die Show verlassen. In der folgenden Runde singen die verbliebenen drei Kandidaten*innen ihr jeweiliges Staffelhighlight. Mit der nächsten Zuschauerabstimmung fällt schließlich die Entscheidung, welche beiden Sänger*innen im Finale gegeneinander antreten werden. Beide performen nun den von Dieter Bohlen komponierten Finalsong "Eine Nacht"! Der Countdown läuft, die Spannung steigt - und am Ende der Sendung wird Moderator Alexander Klaws schließlich bekannt geben, wen die Zuschauer zum Superstar 2020 gewählt haben.Die Songs im DSDS-Finale:05 Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden:Neu: "Supergirl", ReamonnStaffelhighlight: "Hoch", Tim BendzkoFinalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)04 Chiara D'Amico (18), Schülerin aus Frankfurt:Neu: "Baby One More Time", Britney SpearsStaffelhighlight: "Dance Monkey", Tones And IFinalsong:"Eine Nacht" (Dieter Bohlen)07 Ramon Roselly (26), Gebäudereiniger aus Zschernitz:Neu: "Tränen lügen nicht", Michael HolmStaffelhighlight: "100 Jahre sind noch zu kurz", Randolph RoseFinalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)02 Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln:Neu: "Sieben Leben für Dich", Maite KellyStaffelhighlight: "Wie schön Du bist", Sarah ConnorFinalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)Die Kandidaten*innen treten mit einer festen Startnummer an, die gleichzeitig die Endziffer der Telefonnummer sein wird, mit der die Zuschauer für ihre Favoriten anrufen können. Die Leitungen sind Samstag ab 20.15 Uhr offen.Kandidaten-Interviews am Donnerstag von 10.00 bis 13.00: PR@foolproofed.de, Telefon 0221 933 30 80Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4561011