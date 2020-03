Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Damit dürfte die positive Vortagesentwicklung eine Fortsetzung finden. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle in den USA nimmt zwar weiter stark zu, und eine Abschwächung scheint nicht in Sicht, doch die Investoren fassen zunehmend Mut, dass die eingeleiteten Maßnahmen der US-Regierung und der Fed die negativen Auswirkungen der Pandemie zumindest zum Teil abfedern werden. Wie schlimm es tatsächlich um die US-Konjunktur steht, werden aber erst die Daten in den kommenden Wochen zeigen.

Daher dürften die kurz nach der Startglocke anstehenden US-Daten für die Tendenz des Marktes eine wichtige Rolle spielen. So stehen der Einkaufsmanager Chicago für den März sowie der Index des Verbrauchervertrauens, ebenfalls für März, auf der Agenda. Bei beiden wird ein deutlicher Rückgang erwartet. Leicht positiv werden die jüngsten Daten aus China aufgenommen. Nach dem historischen Absturz der Einkaufsmanager-Indizes sind diese im März für das Dienstleistungsgewerbe und den verarbeitenden Sektor in den Expansionsbereich zurückgekehrt.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu.

Nachdem die USA, Europa und viele asiatische Länder umfangreiche Konjunkturpakete aufgelegt hätten, blieben allerdings auch viele Investoren an der Seitenlinie, um die sich daraus ergebenden Effekte abzuwarten, so Tai Hui, Chief Market Strategist bei J.P. Morgan Asset Management. "Ob wir noch weitere Maßnahmen brauchen, hängt davon ab, ob die Pandemie eine längere Periode sozialer Distanzierung und Abschottung erzwingen wird", ergänzt er.

Bei den Einzelwerten wird die Ford-Aktie mit einem leichten Plus erwartet. Der Automobilhersteller will Ventilatoren für Krankenhäuser produzieren, die für Covid-19-Patienten benötigt werden. Das Unternehmen will 50.000 Geräte innerhalb von 100 Tagen fertigen und dann je nach Nachfrage 30.000 Stück pro Monat. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

