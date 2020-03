Dermapharm akquiriert erfolgreich AllergopharmaDGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme Dermapharm akquiriert erfolgreich Allergopharma31.03.2020 / 13:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dermapharm akquiriert erfolgreich AllergopharmaGrünwald, 31. März 2020 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete, schließt die Übernahme der Allergopharma erfolgreich ab.Am heutigen Dienstag, den 31. März 2020 fand das Closing der Übernahme der Allergopharma GmbH & Co. KG mit Sitz in Reinbek bei Hamburg durch die Dermapharm Beteiligungs GmbH statt. Der bereits am 19. Februar 2020 geschlossene Kaufvertrag hatte bisher noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der relevanten Aufsichtsbehörden gestanden. Der Übergang des Allergopharma-Geschäfts in China wird für das zweite Halbjahr 2020 erwartet.Allergopharma ist auf die subkutane Hyposensibilisierung bei Allergien spezialisiert und bietet eine breite Palette hochdosierter, hypoallergener Präparate, sogenannte Allergoide, sowie eine große Auswahl an Allergenen zur Diagnostik an."Durch Allergopharma erweitern wir unsere Kompetenz in der Immuntherapie zur Behandlung von Allergien und bauen unser Therapiegebiet der Dermatologie weiter aus", kommentiert Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.Unternehmensprofil:Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany"Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über mehr als 900 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2019 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland. Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm über die spanische Euromed S.A., den führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen, zudem über Zugang zum Wachstumsmarkt für pflanzliche Arzneimittel.Mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine Drei-Säulen-Strategie: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen.KontaktInvestor Relations & cometis AG Corporate Communications Claudius Krause Britta Hamberger Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Tel.: +49 (0)89 - 64186-233 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 Fax: +49 (0)89 - 64186-165 E-Mail: [1]ir@dermapharm.com E-Mail: [1]ir@dermapharm.com1. mailto:ir@dermapharm.com 1. mailto:ir@dermapharm.com31.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.com Internet: ir.dermapharm.de ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1011433Ende der Mitteilung DGAP News-Service1011433 31.03.2020