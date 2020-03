Dies lässt sich auch sehr gut am Kursverlauf des Wertpapiers seit dem Börsendebüt im September 2019 ablesen. Seit diesem Zeitpunkt hat die Aktie gut 53 Prozent an Wert zugelegt und sich in den Bereich von rund 37,00 Euro hochgekämpft. Zu Beginn dieses Jahres hämmerte das Papier noch unentwegt auf den Widerstand um von 33,15 Euro ein, konnte diesen aber nicht nachhaltig überwinden. Mit den drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus könnte aber ein signifikanter und langfristiger Wandel in der Arbeitswelt einhergehen und mehr Home-Offices schaffen. Dem Unternehmen könnte dies mittel-bis langfristig weiteren Auftrieb verleihen.

Allzeithoch wird attackiert

Das noch recht junge Börsenunternehmen TeamViewer nährt sich sukzessive seinen Märzhochs bei 37,23 Euro an. Sollte es gelingen auch diese Hürde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...