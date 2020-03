BERLIN (dpa-AFX) - Bei Verlagsdruckereien und beim Papiernachschub deuten sich in der Corona-Krise aus Verbandssicht derzeit keine Engpässe an. "Die Druckindustrie arbeitet ungebrochen reibungslos. Zeitungen, Magazine, Broschüren, werden ungehindert gedruckt", teilte der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Engpässe bei Zulieferern von Papier, Farbe und Lösungsmittel gebe es aktuell nicht.



Auch bei den Papierfabriken läuft die Produktion weiter. Der Verband Deutscher Papierfabriken erläuterte: "Die Maschinen laufen, und in der Rohstoffversorgung gibt es auch keine Probleme." Das heiße, dass auch die Verlagsdruckereien planmäßig beliefert werden.



In der Regel beziehen demnach Zeitungs- und Zeitschriftendruckereien ihr Papier von unterschiedlichen Lieferanten - auch aus dem europäischen Ausland, vor allem aus Skandinavien. "Auch von dort haben wir keine Meldungen über Versorgungsengpässe", teilte der Verband mit./rin/DP/mis