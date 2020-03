Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu Ringmetall AGUnternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2020 Kursziel: 3,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick SpeckRingmetalls Geschäftsmodell zeigt sich in der Krise bislang erstaunlich robust Wir haben am vergangenen Freitag eine Web-Konferenz mit dem Vorstand von Ringmetall sowie ausgewählten Investoren veranstaltet, wobei insbesondere die aktuelle Lage des Unternehmens in der Corona-Krise im Fokus stand. Status als systemrelevanter Zulieferer stellt Produktion sicher: Ringmetall beliefert im Wesentlichen direkt oder indirekt Hersteller wichtiger Grundstoffe sowie Produkte des täglichen Bedarfs aus der chemischen, pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie. Daher wurden bereits von diversen national zuständigen Behörden umfangreiche Sondergenehmigungen zur Aufrechterhaltung der Produktion erteilt. Die mit 15 Werken in 7 Ländern international aufgestellte Gruppe sollte somit auch bei weiteren Einschränkungen der Wirtschaft zumindest im Bereich Spannringe und Inliner (ca. 90% des Umsatzvolumens) produktionsfähig bleiben. Der Vorstand betonte, dass dies trotz anderweitig lautender Gerüchte auch zuletzt durchweg der Fall war. Insbesondere die in einer unmittelbaren Krisenregion gelegenen Standorte in Norditalien laufen seit Wochen unter Volllast und verzeichnen eine um etwa 20% über dem Normalniveau liegende Nachfrage, die jeweils zu etwa der Hälfte auf einen erhöhten Bedarf sowie den Aufbau von Vorratsbeständen durch die Kunden zurückzuführen sein dürfte. Wettbewerbsvorteil durch breite Aufstellung und hohe Wertschöpfungstiefe: Nicht zuletzt die Akquisitionen der letzten Jahre haben Ringmetalls Kundenstruktur deutlich zugunsten weniger zyklischer Abnehmerbranchen verändert, so dass ein Umsatzrückgang wie in der Finanzkrise (2009: -25%) nicht zu erwarten ist. Auch Engpässe in der Lieferkette drohten aktuell nicht. So fertigt Ringmetall mit ca. 75% der Spannringverschlüsse eine elementare Produktkomponente überwiegend intern. Zwar findet das Gros dieser Produktion in Italien statt, doch wurden die Vorratsbestände der übrigen Standorte in den letzten Wochen durch Sonderfrachten hochgefahren. Um die hohe Nachfrage bedienen und die Lieferfähigkeit sicherstellen zu können, werden gewisse Ineffizienzen somit aktuell bewusst in Kauf genommen. Dies könnte sich bereits zeitnah als zentraler Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger unabhängig aufgestellten Anbietern erweisen und Ringmetall Marktanteilsgewinne bescheren, zumal die Auftragsbücher auch für April eine starkes Ordervolumen signalisieren. Guidance scheint trotz Corona nicht unrealistisch: Wenngleich bei Aufstellung der Guidance 2020 (Umsatz 125-135 Mio. Euro; EBITDA 11-13 Mio. Euro) noch keine (negativen) Effekte aus der Corona-Pandemie einkalkuliert werden konnten, erscheinen uns die Ziele sowie unsere Schätzungen angesichts der ermutigenden Aussagen des Vorstands aus heutiger Sicht nicht unhaltbar, zumal wir uns bereits eher am unteren Ende positioniert hatten. Fazit: Trotz der inzwischen drastisch verschärften Wirtschaftslage und der ohnehin geringen Visibilität dürfte kurzfristig keine Revision der Guidance drohen, womit sich Ringmetall positiv von zahlreichen Unternehmen der verarbeitenden Industrie abgrenzt. Die darin zum Ausdruck kommende Robustheit des Geschäftsmodells untermauert die Attraktivität des Investment Cases, so dass wir die Kaufempfehlung und das Kursziel bestätigen. 