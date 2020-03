Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer hält die Kontaktsperren zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung für "alternativlos" und fordert von der deutschen Wirtschaft mehr Anstrengungen zur Produktion von medizinischen Produkten.

"Ohne Handeln hätten wir die Gefahr, dass es auch Millionen Tote gibt. Aber mit Handeln können wir ein solches Szenario vermeiden", sagte der CSU-Politiker am Dienstag zur Bild-Zeitung. Die Diskussion über eine baldige Lockerung der Ausgangsbeschränkungen kämen zur Unzeit.

Er unterstütze zudem Überlegungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass Unternehmen in diesen Zeiten einer Notstandswirtschaft mehr Schutzmasken, Beatmungsgeräte und Schutzanzüge in Deutschland produzieren sollten. "Da ist auch die Wirtschaft gefordert, nicht immer nur ein Produkt zu produzieren, sondern eben auch jetzt Notfallversorgung für die Bevölkerung zu organisieren", so der CSU-Politiker.

Appelle alleine sollen nicht ausreichen. Seehofer will diese Sicherstellung der medizinischen Versorgung mit Medizin-Produkten wie Mundschutz und Medikamente für deutsche Unternehmen mit der Einführung eines Sicherstellungsgesetzes gesetzlich verbindlich machen. "Es nutzt uns nichts, wenn wir dann darauf angewiesen sind, aus China Produkte zu bekommen", so Seehofer.

