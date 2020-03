Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX gegenwärtig freundlich. Das Aktienbarometer steigt kräftig um 1,42 Prozent. An der Börse ist grün zur Stunde die dominierende Farbe. Der MDAX legte leicht um 1,42 Prozent zu. Der Auswahlindex verbessert sich auf 20.944 Punkte. HelloFresh: /hellofresh-aktie: an der MDAX-Spitze Auffällig sind derzeit besonders die Papiere von HelloFresh, Hugo Boss: /hugo_boss-aktie und ProSiebenSat1 Media: /prosiebensat-1_media-aktie.

