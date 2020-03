In der vernetzten industriellen Produktion gelangt die herkömmliche Funkkommunikation mit WLAN und Bluetooth an ihre Grenzen. Der 5G-Mobilfunk wird die Probleme vermindern, aber die Funklizenzen kosten Geld - Datenübertragung mit sichtbarem Licht nicht. Das Forscherteam des Fraunhofer IOSB-INA testet die Datenübertragung per Licht unter realen Bedingungen in der Smart Factory OWL in Lemgo. Fraunhofer IOSB-INA WLAN und Bluetooth bieten nur eine begrenzte ...

