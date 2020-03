STEMMER IMAGING AG gibt Veränderungen im Vorstand bekanntDGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Personalie STEMMER IMAGING AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt31.03.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Puchheim, 31. März 2020STEMMER IMAGING AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt- Uwe Kemm wird zum Vorstand (COO) bestellt- Martin Kersting (CTO) scheidet aus dem Vorstand ausPuchheim, 31. März 2020 - Der Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat Uwe Kemm mit Wirkung zum 1. April 2020 zum Vorstand des Unternehmens bestellt. Als Vorstandsmitglied (COO) verantwortet er künftig neben operativen Organisationseinheiten die weitere Entwicklung und Implementierung wichtiger Initiativen im Rahmen der Unternehmensstrategie. Uwe Kemm verfügt als Führungskraft über mehr als 30 Jahre Erfahrung in internationalen und nationalen Unternehmen der Technologiebranche. Hierbei übernahm er insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Business Development sowie bei der erfolgreichen Markteinführung neuer Produkte und Technologien Verantwortung. Für die Umsetzung diverser Unternehmensakquisitionen zeichnete er ebenso verantwortlich wie für Organisationsentwicklung sowie Integrations- und Change-Management. Gleichzeitig hat Martin Kersting (CTO) sein Vorstandsmandat zum 31. März 2020 aus persönlichen Gründen niedergelegt und scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Er bleibt STEMMER IMAGING aber weiterhin in aktiv beratender Funktion verbunden. "Ich danke Martin Kersting im Namen des Aufsichtsrats für seinen langjährigen und sehr erfolgreichen Einsatz für das Unternehmen. Mit Uwe Kemm haben wir einen Technologieexperten mit langjähriger Managementerfahrung bei einem Global Player wie auch mittelständischen Unternehmen im Softwaremarkt gewonnen", so Klaus Weinmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der STEMMER IMAGING AG. "Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit." "Uwe Kemm hat seit Sommer 2019 im Rahmen seiner Beratertätigkeit für die Gesellschaft in strategischen Projekten entscheidende Impulse und Ergebnisse erzielt. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", ergänzt Arne Dehn (CEO).Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen.Kontakt: STEMMER IMAGING AG Arne Dehn VorstandsvorsitzenderGutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.com www.stemmer-imaging.com31.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1011515Ende der Mitteilung DGAP News-Service1011515 31.03.2020