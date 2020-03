Preisgekrönte Spezialistin mit langjähriger Erfahrung in Finanzdienstleistungen wird die Expansion von i2c in den USA und weltweit unterstützen

i2c Inc., ein führender Anbieter von Technologie für Zahlungsverkehr und offenes Banking, verkündete heute die Ernennung der Spezialistin mit langjähriger Erfahrung im Banking, Tracy Seng, als Executive Vice President und Leiterin des globalen Bereichs für Kundenerfolg (Global Client Success) bei i2c; sie wird für die Leitung der Kundenbetreuung, das Programmmanagement und Beratungsdienste verantwortlich sein, um den Kunden dabei zu helfen, Ihr Geschäft auszubauen und unter dem Strich Gewinne und Rentabilität zu erzielen. Frau Seng schließt sich i2c von Wells Fargo kommend an, wo sie und ihr Kundenbetreuungsteam 2018 und 2019 die Auszeichung Stevie-Awards gewannen, wie auch im Jahr 2020 den "People's Choice Stevie Award for Customer Service Department of the Year". Tracy Seng untersteht dem President von i2c, Jim McCarthy, und arbeitet am Hauptsitz von i2c im Silicon Valley.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200331005030/de/

i2c Inc. Appoints Tracy Seng EVP, Head of Global Client Success (Photo: Business Wire)

Frau Seng sammelte während mehr als 20 Jahren Tätigkeit auf den Gebieten Zahlungsverkehr und Kundendienst umfassende Erfahrung und hatte höhere Führungspositionen in den Bereichen Kundenbetreuung, Industry Relations und Merchant-Akquirierung inne. Für 15 Jahre war sie bei Wells Fargo als Senior Vice President, Segment Business Leader Account Management and Industry Relations, tätig. Frau Seng half dabei, das Volumen an E-Commerce-Zahlungen zu erhöhen, schuf differenzierte Lösungen für die Kunden und erzielte durchweg die höchsten Bewertungen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit.

"i2c setzt unseren Erfolg mit dem unserer Kunden gleich", sagte Jim McCarthy, President von i2c Inc. "Wir sind hocherfreut, eine derart anerkannte Kundenfürsprecherin bei i2c willkommen heißen zu dürfen, während wir unsere globale Expansion fortsetzen. Tracy ist eine jener selten anzutreffenden Persönlichkeiten, die für ihre Kunden zur einer vertrauenswürdigen Beraterin wird, indem sie ihnen Mehrwert bereitstellt, welcher deren Geschäft vergrößert während sie mithilfe exzellenter Kundenbetreuungsstrategien die Erträge steigert."

Frau Seng und ihr Team werden Seite an Seite mit den Kunden arbeiten, um Portfolios zu optimieren, neue Umsatzchancen zu identifizieren und in Zusammenarbeit mit dem Management und dem betrieblichen Bereich von i2c an vorderster Front die Entwicklung kreativer Lösungen vorantreiben, welche die Erwartungen erfüllen und übertreffen. Das Team für Erfolg für die Kunden wird zudem die gebotene Schnelligkeit der Erzielung der Marktreife für die innovativen Programme und Dienste seiner Kunden sicherstellen.

"i2c ist auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden ausgerichtet, um Programme für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und den Umgang mit zahlreichen Währungen anzubieten, die ein individualisiertes und hochwertiges Kundenerlebnis gewährleisten", kommentierte Tracy Seng, Executive Vice President und Leiterin des globalen Bereichs für Kundenerfolg bei i2c Inc. "Ich bin begeistert, mich i2c anschließen zu können, und in Koordination mit allen Gruppen im gesamten Unternehmen zu arbeiten, um die Bereitstellung von Innovationen fortzusetzen, die zu den Zielen unser Kunden passen und deren Erreichung voranbringen.

Über i2c Inc.

i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Wenn sie die firmeneigene "Building Block"-Technologie von i2c benutzen, können Kunden bequem ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und Anderes erstellen rasch und kostengünstig. i2c bietet unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern und Hoheitsgebieten sowie in allen Zeitzonen. Erfahren Sie mehr bei www.i2cinc.com und folgen Sie uns unter @i2cinc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200331005030/de/

Contacts:

Jessica Kersey

Vice President, Marketing Communications

i2c Inc.

+1 650 480 5714

jkersey@i2cinc.com