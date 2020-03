Der Entsorger Fehr-Knettenbrech übernimmt sämtliche Dienstleistungen der Fehr Umwelt Hessen (FUH) in Bad Hersfeld. Das in Bad Nauheim ansässige Unternehmen weite damit seine strategische Reichweite innerhalb Hessens aus, teilte das Joint Venture der Fehr-Gruppe und des Entsorgers Knettenbrech + Gurdulic (K+G) mit. Fehr und K+G sind je zur Hälfte an dem im hessischen Bad Nauheim ansässigen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...