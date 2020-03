Es gibt keinen Mangel an Bargeld in Österreich, betont die Nationalbank. "Der Tresor mit Bargeld ist prall gefüllt", sagte der für die Bargeldversorgung zuständige OeNB-Direktor Eduard Schock am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz. Um ganz sicher zu sein, kaufe man fünf weitere Fahrzeuge zur Bargeldverteilung an und verlängere bei Bedarf die Öffnungszeiten der Geldservice Austria. "Wenn nötig, ...

