NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Airbus von 150 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Humphrey geht in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie im Basisszenario davon aus, dass sich Flugverkehr, Flottengrößen und Profitabilität auf das Niveau vor der Corona-Krise erholen werden. Er kappte seine kurzfristigen Gewinnschätzungen, hält den Sektor aber für günstig bewertet - wenn man keinen extrem konservativen Maßstab ansetze. Airbus ist sein Favorit./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

AIRBUS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de