FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Werbe- und Medienbranche ist am Dienstag im insgesamt schleppenden Markt als eine der stärksten Sektoren in Europa in Erscheinung getreten. Der entsprechende Branchenindex Stoxx Europe 600 Media legte am frühen Nachmittag um mehr als zwei Prozent zu und überflügelte damit deutlich den europäischen Leitindex Eurostoxx 50 , der zum gleichen Zeitpunkt leicht im Minus stand.



Viele der zuletzt schwer von der Viruskrise getroffenen Werte konnten sich damit wieder ein stückweit erholen, allen voran die französischen Konzerne Vivendi und Publicis aber auch der britische Riese WPP , der am Dienstag die Dividendenauszahlung abgesagt, Aktienrückkäufe ausgesetzt und die Jahresziele zurückgenommen hatte.



Auch in Deutschland ging es beim MDax--Vertreter ProSiebenSat.1 deutlich bergauf. In der Spitze legte das Papier um mehr als 9 Prozent zu. Rivale RTL schaffte es auf ein Plus von bis zu 4,4 Prozent. Im SDax gehörten die Aktien des Werbevermarkters Ströer zu den drei beliebtesten Werten mit einem Aufschlag von zwischenzeitlich fast 11 Prozent./kro/fba

PROSIEBENSAT.1-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de