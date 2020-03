Airbus hat Probleme seine Produktion am Laufen zu halten. Durch die größtenteils in Europa verhängten Ausgangssperren fehlt es dem Konzern in seinen Werkshallen an Mitarbeitern oder auch an Zulieferteilen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters könne Airbus die Fertigung von Flugzeugen nur auf circa zehn bis 20 Prozent hochfahren. Am Firmensitz in Toulouse sind am Montag nur zehn bis zwölf Prozent der Belegschaft zur Arbeit erschienen. Airbus erklärte, sie drängen aktuell niemanden zur Arbeit zu kommen. ...

