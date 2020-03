Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta042/31.03.2020/14:27) - Auf den kürzlich abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 334 Immobilien im Gegenwert von rd. Eur 32,3 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft. Im Einzelnen:



Deutsche Grundstücksauktionen AG März 2020 Eur 16.755.000 Sächsische Grundstücksauktionen AG Feb./März 2020 Eur 6.893.000 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG März 2020 Eur 2.953.400 Plettner & Brecht Immobilien GmbH März 2020 Eur 2.532.100 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG März 2020 Eur 2.691.200 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan./März 2020 Eur 497.336 Gesamt: Immobilien für Eur 32.322.036 Gegenüber dem Vorjahr stieg der Objektumsatz im 1. Quartal damit um rd. 37 %. Auch die erzielten Netto-Einnahmen lagen deswegen mit rd. Eur 3,18 Mio. deutlich über dem Vorjahresniveau (Eur 2,46 Mio.). Das Quartal war damit eines der besten seit der Finanzkrise 2008, damit konnte man angesichts der sich dynamisch entwickelnden Corona-Krise nicht rechnen.



Die Live-Auktionen des ersten Quartals fanden zwischen dem 28. Februar und 27. März statt und waren in unterschiedlichem Maße von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Die von den Einschränkungen nicht betroffene Sächsische Grundstücksauktionen AG erzielte den bisher höchsten Objektumsatz bei einer Auktion in der Unternehmensgeschichte.



Die Live-Auktionen der Plettner & Brecht Immobilien GmbH und der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG verliefen zufriedenstellend. Die Westdeutsche Grund-stücksauktionen AG konnte aufgrund der lokalen Verordnungslage ihre Auktion nicht wie geplant abhalten. Stattdessen wurde diese drei Tage später als reine Internet-Auktion über die Plattform der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH abgewickelt. Zwar hatten einige wenige Eigentümer ihre Zustimmung dazu versagt, trotzdem war die Auktion letztlich ein großer Erfolg.



Die Auktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG wurden aufgrund der Verordnung des Landes Berlin ohne Publikum im Saal durchgeführt und stattdessen per Livestream ins Internet übertragen. Gebote wurden ausschließlich telefonisch, mittels Bietungsaufträgen für Mitarbeiter im Rahmen der Bietungsschritte und über das Internet in unserem Bieterportal abgegeben. Die Resonanz war ausgesprochen gut, rd. 250 Interessenten verfolgten die gesamte Auktionsübertragung, in der Spitze gab es über 400 Zuschauer. Die erzielten Kaufpreise lagen in vielen Fällen deutlich über den Erwartungen.



Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de



(Ende)



Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de



ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1585657620736



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2020 08:27 ET (12:27 GMT)





DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de