Gerade jetzt, wo viele Goldbarren kaufen wollen, mussten im Kanton Tessin drei der wichtigsten Produzenten von Goldbarren schließen - wegen Corona. Aus der Schweiz kommen 30 bis 50 Prozent aller neu gegossenen Goldbarren. Es herrscht Knappheit bei Goldbarren, sogar bei sonst nicht so beliebten historischen Goldbarren mit so gängigen Gewichten, als auch bei Münzen. Degussa oder Pro Aurum etwa sehen derzeit eine enorme Nachfrage nach physischem Gold. Teilweise wird mehr nachgefragt als in Rekordzeiten ...

