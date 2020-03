In den derzeitigen Turbulenzen an den Kapitalmärkten, in denen die Unsicherheit über die weitere Entwicklung hoch ist, wird meist übersehen, dass die Bedingungen jenen ähneln, welche auch die Finanzkrise von 2008/2009 auslösten. Billiges Geld führte zu einer exorbitanten Verschuldung, welche zu einem Vertrauensschock im Prozess des Leveraging und in Zuge dessen dann zu einer Bankenkrise führte.Heute ist die Verschuldung von Staaten, die die Banken damals retteten, viel höher als vor 12 Jahren. Die meisten Banken haben ein massives Problem, denn ihr Geschäftsmodell ist de facto tot. Es wundert deshalb nicht, dass die Aufsichtsbehörden in den vergangenen Tagen einen bedeutenden Teil jener Regeln, die die Fähigkeit der Banken zur Schockabsorption stärken sollten, entweder entfallen sind oder zeitlich weit in die Zukunft verlegt worden sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...