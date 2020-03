Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bisher haben 470.000 Unternehmen wegen der Corona-Krise laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Kurzarbeit angezeigt. "Das Kurzarbeitergeld wirkt", sagte Heil bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Es liegen Stand vergangenen Samstag 470.000 Anzeigen von Betrieben vor." Sehr viele seien aus dem Bereich Gastgewerbe und Handel. Wie viele Kurzarbeiter es insgesamt geben werde, sei aber "nicht seriös abzuschätzen". Allerdings ging Heil von einer deutlich höheren Zahl als zum Höhepunkt der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 aus, als die Höchstmarke bei 1,4 Millionen Menschen gelegen habe.

Die Arbeitslosigkeit werde in Deutschland erstmals seit langem wieder zunehmen, räumte der Arbeitsminister ein. Trotz aller Sorgen bestehe jedoch "Anlass zu realistischer Zuversicht". Deutschland habe einen der stärksten Sozialstaaten der Welt. Ausdrücklich sah Heil "im Moment keinen Grund", über höhere Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu spekulieren. Es bestehe ein Puffer von 26 Milliarden an Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit (BA).

BA-Chef Detlef Scheele erklärte, die Anzahl der Kurzarbeiter werde erst nach der Abrechnung durch die Betriebe klar sein. Eine erste Wasserstandsmeldung sei um den 1. Mai zu erwarten. Es gebe einen "rasanten Anstieg" der Kurzarbeits-Anzeigen "in nie dagewesenem Ausmaß", 2019 seien pro Monat im Schnitt zum Vergleich 1.300 Anzeigen eingegangen. Geld sei aber "kein limitierender Faktor" für die Finanzierung von Kurzarbeit. "Wir sind in jedem Fall dieses Jahr langfristig zahlungsfähig", erklärte der BA-Chef. Notfalls werde später der Bundeshaushalt in Anspruch genommen.

