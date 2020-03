Trotz einer beeindruckenden Gewinnserie in den vergangenen Handelstagen wird der Dow Jones Index das erste Quartal 2020 so schlecht beenden wie niemals zuvor ein Auftaktquartal. Inklusive der jüngsten Kursanstiege verbleibt für den Zeitraum ein dickes Minus von 22 Prozent. Am Dienstag deuten die Futures nach den Vortagesgewinnen einen Rückgang im US-Leitindex von rund 1 Prozent an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...