An den US-Börsen übernehmen am Dienstag zunächst die Bären das Ruder.Der Dow Jones läutete die Sitzung 0,53 Prozent tiefer bei 22.208,42 Zählern ein.Mit Abgaben startet die Wall Street in den Handel am Dienstag. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle in den USA nimmt weiter stark zu, und eine Abschwächung scheint nicht in Sicht. Und es ist weiter ungewiss, inwieweit die eingeleiteten Maßnahmen der US-Regierung und der Fed die negativen Auswirkungen der Pandemie abfedern werden. ...

