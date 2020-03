BERLIN (Dow Jones)--Anlässlich des 20. Geburtstags des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) am morgigen 1. April und mit Blick auf die Corona-Krise haben Energie- und Umweltverbände auf einen massiven Ausbau der Ökostromproduktion gedrängt. "Gerade vor dem Hintergrund der aufziehenden Wirtschaftskrise muss sichergestellt werden, dass weiterhin in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investiert wird", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae.

Nötig sei ein schneller Netzausbau. Für Windanlagen an Land dürfe es keine pauschalen Abstandsregelungen geben, warnte Andreae. Auch fordert der BDEW mehr Wind auf See sowie eine weitere Förderung der Solarenergie, also eine Abschaffung des Förderdeckels von 52 Gigawatt. Diese Obergrenze wird voraussichtlich noch im Frühjahr erreicht - danach fallen Solarprojekte aus der EEG-Förderung heraus.

Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) betont, dass zwar inzwischen manche Großprojekte ohne EEG-Förderung realisiert würden. "Aber noch ist und bleibt das EEG für die meisten Vorhaben auf absehbare Zeit unverzichtbar", so VKU-Präsident Michael Ebling. Er rief Bund und Länder auf, gemeinsam zügig das Planungs- und Genehmigungsrecht für Ökostromprojekte zu verbessern.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erklärte, die Politik müsse das EEG "auch als ein Instrument der Krisenprävention" sehen. Denn ein dezentraler Ausbau der Erneuerbaren mit Bürgerbeteiligung könne zum Konjunkturmotor werden, so BUND-Vorsitzender Olaf Bandt.

"Auch während der Corona-Krise legt die Klima-Krise keine Pause ein", betonen die Grünen im Bundestag. Die Erneuerbaren könnten einen Beitrag zur Lösung beider leisten, erklärten Fraktionsvize Oliver Krischer und die Sprecherin für Energiepolitik, Julia Verlinden. Beide kritisieren, dass die Bundesregierung "immer neue Hürden errichtet hat und seit Monaten an den einfachsten Aufgaben scheitert, wie beispielsweise der Aufhebung des Solar-Deckels". Diese Aufgaben müsse die Bundesregierung nun rasch anpacken.

