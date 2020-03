...wurden bereits zu den relativen Verlierern im DAX. Fresenius ist eine der größten Klinikketten Deutschlands nebst Fresenius Kabi, Fresenius Medical Care der weltgrößte Dialyse-Dienstleister. Alle Geschäfte laufen solide, aber ohne Dynamik.



Von 2002 bis 2017 schaffte es der damalige Chef, die Geschäfte akquisitorisch auszubauen. Marktanteile wurden hinzugewonnen. Das klappt seit 3 Jahren nicht mehr. Entsprechend halbierten sich fast die Prämien in der Bewertung beider Titel und die Kurse zwischenzeitlich noch mehr.



Fresenius muss jetzt Gas geben. Ob dies in der aktuellen Situation machbar ist, ist eine Frage der Kreativität. Denn viele mögliche Objekte sind zweifellos preiswert. Ein KGV von weniger als 10 ist die niedrigste Bewertung, die es für Fresenius jemals gab. Es ist eine Herausforderung für den Chef, die Umstände und die Preise dafür zu nutzen, um zügig seine Marktanteile auszubauen. Darin liegt die Comeback-Wette. Wahrscheinlich auch für Fresenius Medical Care, worauf wir in Kürze eingehen.



