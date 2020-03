Als Folge des Coronavirus hat in Deutschland jeder fünfte Betrieb Kurzarbeit angekündigt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sprach am Dienstag von rund 470.000 Firmen. "Dadurch behalten Millionen von Beschäftigten ihren Job", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Berlin. Zahlen der Betroffenen nannte er nicht.

