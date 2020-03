In der vergangenen Woche hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Devisenkäufe zur Schwächung des Schweizer Frankens weiter verstärkt.Die Sichtguthaben der Geschäftsbanken bei der Notenbank stiegen bis zum 27.03.2020 um 11,6 Mrd. Franken auf 620,5 Mrd. Franken. In den beiden Wochen zuvor waren die Sichteinlagen um 5,8 Mrd. Franken bzw. 4,4 Mrd. Franken angestiegen.Dies stellt den stärksten Anstieg in einer Woche seit der Aufgabe der Mindestkurspolitik am 15.01.2015 dar. Damals gab die Schweizerische Notenbank ihre immer erfolglosere Politik auf, einen Mindestkurs für den Euro von 1,20 Franken zu garantieren. Was folgte, zeigt der untenstehende Chart eindrücklich.

