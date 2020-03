Luxembourg (www.fondscheck.de) - Das Coronavirus ist eine einzigartige Erfahrung, weshalb es Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Dauer des Virus und den Auswirkungen auf die Wirtschaft gibt, so die Experten von Eurizon Asset Management.Aus der Sicht der Finanzmärkte und der Wirtschaft unterscheide sich die gegenwärtige Krise sehr von anderen Schocks, die in der Vergangenheit aufgetreten seien. Ein Grund ist, dass es einen gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschock gibt, während wir in den vorangegangenen Krisen entweder einen Nachfrageschock oder einen Angebotsschock erlebt haben, was die politischen Reaktionen viel komplizierter macht, so die Experten von Eurizon Asset Management. ...

