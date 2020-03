Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat untersucht, welche konservativ ausgerichteten Mischfonds in den vergangenen Wochen die geringsten Verluste aufwiesen, so die Experten von Scope Analysis.Ergebnis: Der maximale Verlust der zehn Top-Fonds liege in einer Bandbreite von nur -1,4% bis -8,2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...