PARIS (dpa-AFX) - Verluste an den US-Börsen haben am Dienstag auf die Stimmung der Anleger an den europäischen Aktienmärkten geschlagen. Einige Indizes drehten ins Minus, andere gaben Gewinne ab, konnten sich jedoch in positivem Terrain halten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab nach dem Handelsstart an der Wall Street zuletzt 0,24 Prozent auf 2759,05 Punkte ab und auch in Paris ging es für den Cac 40 nach einem zeitweise positiven Verlauf wieder leicht abwärts.



Der britische FTSE 100 indes hielt sich im Plus ebenso wie etwa der schweizerische SMI . In den USA gab der Dow Jones Industrial zugleich um rund ein Prozent nach.



"Speziell in den USA ist die Coronavirus-Pandemie weiterhin in der Ausbreitung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank . Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 163 000, die der Verstorbenen stieg auf rund 3000. Da die volkswirtschaftlichen Schäden zudem in der Breite nicht abschätzbar seien, bleibe "die Gemengelage undurchsichtig und zu vielschichtig", so Lipkow. Außerdem seien die guten Stimmungsdaten der chinesischen Industrie im März zu hinterfragen. "Woher soll die plötzliche Nachfrage in China kommen? International stehen die Produktionsstätten still", argumentierte er./ck/he